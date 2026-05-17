O CEO da BlackRock, Larry Fink, afirmou ter "inveja" do Pix, sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central do Brasil, e disse que gostaria que os Estados Unidos tivessem uma estrutura semelhante.

A fala do executivo, à frente da maior gestora de ativos do mundo, com US$ 14 trilhões sob gestão, ocorreu durante a Brazil Week, evento que teve início na última segunda-feira (11) em Nova York. "Eu tenho inveja do que o banco central brasileiro fez ao criar o Pix. Eu gostaria que tivéssemos isso aqui. Eu gostaria que todos os países começassem a digitalizar sua moeda", afirmou Fink.

Segundo ele, esse processo poderia criar "um reino totalmente diferente para o mundo" e ampliar o sucesso econômico global.