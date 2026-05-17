A ansiedade possui a capacidade de sequestrar o presente e projetar o olhar para um futuro ainda inexistente. Ela produz a percepção de que algo adverso está prestes a ocorrer, mesmo na ausência de qualquer ameaça concreta. O coração acelera, a mente se desorganiza e os pensamentos passam a elaborar cenários de medo como se fossem inevitáveis. Muitos indivíduos vivem em permanente estado de alerta, exauridos não apenas pelo que enfrentam no presente, mas sobretudo pelo que antecipam. Em certa medida, a ansiedade integra a condição humana. Quando a imaginação não encontra repouso, o possível é convertido em certo e o medo passa a governar a existência. O sujeito já não responde ao real, mas ao que supõe poder acontecer — a prisão das hipóteses.

A Escritura mostra que o coração humano tem inclinações naturais à inquietação. O ser humano busca controlar aquilo que não lhe pertence - o futuro. Quer prever o amanhã, assegurar uma segurança absoluta e eliminar toda incerteza. Porém, a ansiedade cresce exatamente nesse terreno: na tentativa constante de ocupar lugar que não nos pertence. O futuro não está em nossas mãos, mas nas mãos do Eterno. Na perspectiva bíblica, a paz verdadeira não nasce do controle humano, mas da confiança na providência divina. Deus governa todas as coisas com perfeita sabedoria, inclusive o que não entendemos. Nada foge ao Seu decreto eterno. Isso não significa ausência de sofrimento ou de dias difíceis, mas que nenhuma circunstância ocorre fora do cuidado do Pai celeste divino. O ansioso sofre ao tentar carregar um peso que nunca foi feito para ele suportar sozinho.

Grande parte da ansiedade contemporânea é alimentada pela cultura do excesso. O homem moderno é pressionado a produzir incessantemente, aprimorar-se sem pausa e sustentar desempenho contínuo. O descanso passou a ser associado à inutilidade. O silêncio tornou-se desconfortável. A mente não desacelera, mas é constantemente estimulada por informações, comparações e exigências. Há uma fadiga invisível que consome silenciosamente as pessoas. Nesse contexto, o pensamento cristão oferece uma resposta profundamente libertadora: a identidade não se funda na produtividade, mas no pertencimento. O valor humano não é definido pelo que se produz, mas pelo fato de ter sido criado à imagem de Deus e em Cristo recebido pela graça. A lógica do Evangelho rompe a escravidão da autoexigência. O cristão não precisa viver tentando provar continuamente seu valor, pois sua aceitação diante de Deus não foi conquistada por desempenho, mas concedida pela perfeita obra de Cristo.