Celebramos neste domingo a Solenidade da Ascensão do Senhor. Depois de sua Ressurreição, Jesus permaneceu quarenta dias junto dos apóstolos e discípulos, preparando-os para a missão da Igreja. São Lucas relata: "Durante quarenta dias, apareceu-lhes falando do Reino de Deus". (At. 1,3). A Ascensão não significa que Jesus abandonou os seus discípulos. Pelo contrário, Ele sobe aos céus para abrir também para nós o caminho da vida eterna.

Na Sagrada Escritura, o número quarenta possui um significado profundo. O povo de Israel caminhou quarenta anos pelo deserto antes de entrar na Terra Prometida. (cf. Dt. 8,2). Moisés permaneceu quarenta dias na montanha diante de Deus. (cf. Ex. 24,18). Elias caminhou quarenta dias até o monte Horeb. (cf. 1Rs. 19,8). O próprio Jesus passou quarenta dias no deserto antes de iniciar sua missão pública. (cf. Mt. 4,2). Assim também, depois de quarenta dias ressuscitado, Cristo sobe aos céus. O número quarenta revela um tempo de preparação para algo muito maior que Deus realiza.

A Ascensão do Senhor manifesta uma verdade maravilhosa da nossa fé: a nossa humanidade entrou na glória dos céus. Jesus subiu ao Pai levando consigo a natureza humana. Aquilo que aconteceu com Cristo é também promessa para todos nós. São Paulo escreve que Deus "ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus". (Ef. 1,20). Sentar-se à direita do Pai significa participar plenamente da autoridade, da glória e do poder divinos. Jesus não está nos céus como uma simples criatura glorificada, mas como o Filho eterno de Deus, a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade.