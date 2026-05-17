A equipe de atletismo da ABDA participou no último sábado (9) da fase regional da 41ª edição dos Jogos Abertos da Juventude, realizada na cidade de Botucatu, e garantiu importantes classificações para a Final Estadual da competição, que acontecerá em julho, em Barretos. A delegação da ABDA conquistou vagas em diversas provas do atletismo, confirmando a força da equipe nas categorias de base e o bom desempenho dos atletas na competição da Secretaria de Esportes de São Paulo.

Classificaram-se para a fase final estadual os atletas: Marcos Vinícius Soares, nas provas de arremesso de peso e lançamento do disco; Giovanni Pereira, nos 100 metros e 200 metros; Daniel Palmeira, nos 800 metros e 1.500 metros; Maria Fernanda Leite, no lançamento do martelo; Anabelle de Souza, no arremesso de peso e lançamento do disco; Anna Beatriz Tavares, nos 100 metros e 200 metros; Victtoria Lúcia Justino, nos 400 metros e 800 metros; Laís Fernandes, no salto em altura; e Lohayne Pereira, nos 1.500 metros e 5.000 metros. Além dos resultados individuais, a ABDA garantiu classificação para a Final Estadual com as equipes masculina e feminina do revezamento 4x400 metros.

Os Jogos Abertos da Juventude são destinados a atletas de 15 a 18 anos e representam uma das principais competições de formação esportiva do Estado de São Paulo, reunindo jovens talentos de diversas modalidades em busca de vagas para a etapa estadual.