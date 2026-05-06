O trânsito de Bauru registrou sua 9.ª vítima fatal em 2026 com uma morte ocorrida por volta das 22h desta terça-feira (5), próximo ao cruzamento das ruas Antônio Alves e Marcondes Salgado, no Centro. A vítima é Thiago Domingos Benedito, de 26 anos. Ele supostamente teria se atirado em baixo de ônibus circular em movimento, cujo motorista afirma não ter sentido o impacto, segundo relato dele em boletim de ocorrência (BO). O condutor afirmou também que, após ver viaturas de resgate, ele retornou ao local e se deparou com o rapaz em óbito. A Transurb lamentou o ocorrido e afirmou que está levando à autoridade policial imagens que mostram a vitima se atirando contra o ônibus. Ele teria "mergulhado" em direção às rodas, a partir da lateral direita do veículo.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi ao endereço e constatou o atendimento do Samu e do Corpo de Bombeiros à vítima. Thiago estava inconsciente, apresentava intenso sangramento e morreu na via pública. Ainda de acordo com o registro policial, enquanto os policiais militares preservavam o local, o motorista de ônibus parou e relatou que havia batido em algo anteriormente, concluindo então que havia atropelado a vítima. O delegado de Polícia Civil determinou a realização de perícia e se dirigiu até o local, onde constatou a existência de vários comércios com câmeras de segurança que podem ter registrado os fatos. Como os estabelecimentos estavam fechados, não foi possível acessar as imagens naquele momento.

O corpo de Thiago foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Conforme também consta do registro policial, considerando os elementos de prova coletados até o momento e as circunstâncias do fato, a Polícia Civil entendeu não haver justa causa para autuação em flagrante do investigado. A investigação, porém, terá continuidade nesta manhã de quarta-feira (7), após o acesso às filmagens.