O Noroeste já sabe quem terá pela frente na primeira fase da Copa Paulista Rivalo 2026. A definição dos grupos aconteceu nesta quinta-feira (23), durante o conselho técnico realizado pela Federação Paulista de Futebol.

Representando Bauru, o Norusca integra o Grupo 2 e medirá forças com Comercial de Ribeirão Preto, XV de Piracicaba e União São João de Araras. As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro da chave, em busca da classificação.

A competição reunirá 16 clubes e tem início previsto para o dia 18 de julho, com a decisão marcada para 18 de outubro. Além da briga pelo título, a Copa Paulista oferece vagas em competições nacionais.