O Noroeste já sabe quem terá pela frente na primeira fase da Copa Paulista Rivalo 2026. A definição dos grupos aconteceu nesta quinta-feira (23), durante o conselho técnico realizado pela Federação Paulista de Futebol.
Representando Bauru, o Norusca integra o Grupo 2 e medirá forças com Comercial de Ribeirão Preto, XV de Piracicaba e União São João de Araras. As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro da chave, em busca da classificação.
A competição reunirá 16 clubes e tem início previsto para o dia 18 de julho, com a decisão marcada para 18 de outubro. Além da briga pelo título, a Copa Paulista oferece vagas em competições nacionais.
O campeão poderá escolher entre disputar a Série D do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil de 2027, enquanto o vice-campeão fica com a outra vaga.
O regulamento estabelece que apenas o líder de cada grupo avança diretamente às quartas de final. Já os times que terminarem na segunda e terceira posições passam por uma fase eliminatória preliminar antes do mata-mata.
A partir das quartas, o torneio segue em formato eliminatório até a final. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.
A tabela completa, com datas e horários das partidas do Noroeste, será divulgada em breve pela FPF.