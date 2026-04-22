Morreu nesta quarta-feira (22), aos 88 anos, Alceu Rodrigues, carinhosamente conhecido como “Banha”, ex-treinador que trabalhou durante muitos anos com categorias de base do Noroeste, e uma das figuras mais emblemáticas da história do clube. O corpo dele está sendo velado na Sala 1 do Centro Velatório do Terra Branca e será sepultado nesta quinta-feira (23), às 10h30, no Cemitério Parque Jardim do Ypê.

Em nota, o presidente do Esporte Clube Noroeste SAF, Reinaldo Mandaliti, manifestou profundo pesar pela morte de Banha. "O Sr. Alceu dedicou grande parte de sua vida ao Noroeste, destacando-se pelo trabalho exemplar nas categorias de base. Reconhecido por seu olhar apurado na formação de atletas, foi responsável por revelar grandes talentos do futebol, contribuindo diretamente para projetar o nome do clube no cenário nacional", declarou.

"Seu legado foi marcado pela dedicação, competência e paixão pelo esporte, sendo referência na descoberta e desenvolvimento de jovens jogadores. Neste momento de dor, o clube se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade esportiva", completou.