Recebi no mês passado este título que me causou certa autoindagação. Oitenta anos, eu?! Mas isto me levou a recordações e lembranças de fatos. Sou filho de um açougueiro, lembrando que meu primeiro trabalho foi ajudar papai.
Cresci à beira do Ribeirão Bauru, foi a época em que começaram as brincadeiras de rua, jogava futebol, burica, nadei no Paulista, cacei passarinhos, pedalava numa Goricke.
A primeira comunhão foi na Aparecida. A infância e juventude foram se passando. Jovem ainda, trabalhei na "Pecuária-Frigorífico" como comerciário, fui bancário, eletricitário e advogado.
Frequentei o primário do G.E. Lourenço Filho da rua 1 de Agosto tendo como primeira professora a Dona Ritinha. Estudei no Guedes, na ITE (na Faculdade de Economia), foi incompleto porque fui iniciante a "cara pintada" e fiquei com medo do A-I5. Posteriormente, na ITE fiz Direito, tirei OAB na primeira, sou advogado há 46 anos sem qualquer punição estatutária.
Mais mudanças vieram, tornei-me motorista de VW Fusca 69, tornei-me motociclista (até hoje) de uma CG 125 da Honda. Infância, juventude, maioridade, senhoridade me fez muito feliz (G. a D). Casei-me uma só vez, tenho dois filhos.
Com todas estas lembranças, nunca deixei algo para trás, tais como escola, profissão, natação (sou medalhista) e futebol, que é minha paixão - até hoje pratico tanto na Luso como nos Amigos da Bola de Duartina, na categoria "Sub-Ancião". Mas tudo isto me leva a pensar que o tempo é cruel comigo, passou e passa muito depressa. Contrariando o ditado "desta vida nada se leva". Penso agora em preconizar para o Juízo Final... respeitando a santa decisão, parodiando as palavras de Rolando Boldrin...
LEVO, SIM, o carinho da minha família, das pessoas (principalmente) do monte de amigos que tenho e, se as portas forem abertas, pedirei ao Nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe a todos.