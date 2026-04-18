Recebi no mês passado este título que me causou certa autoindagação. Oitenta anos, eu?! Mas isto me levou a recordações e lembranças de fatos. Sou filho de um açougueiro, lembrando que meu primeiro trabalho foi ajudar papai.

Cresci à beira do Ribeirão Bauru, foi a época em que começaram as brincadeiras de rua, jogava futebol, burica, nadei no Paulista, cacei passarinhos, pedalava numa Goricke.

A primeira comunhão foi na Aparecida. A infância e juventude foram se passando. Jovem ainda, trabalhei na "Pecuária-Frigorífico" como comerciário, fui bancário, eletricitário e advogado.