Em tempos de crescente judicialização, uma pergunta tem sido feita, com frequência, nas relações de consumo: diante de um problema com banco, plano de saúde, companhia aérea, operadora de telefonia ou comércio em geral, o consumidor deve, antes de procurar o Judiciário, tentar resolver a questão por canais administrativos, como o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o Procon ou plataformas de reclamação?

O tema está em debate, no Superior Tribunal de Justiça, e possui evidente alcance prático. A discussão gira em torno da possibilidade de se considerar a tentativa prévia de solução extrajudicial elemento relevante para a caracterização da necessidade de o consumidor propor ação judicial.

Antes de recorrer ao Judiciário, o consumidor deverá tentar as vias administrativas de conciliação?