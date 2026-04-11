Em tempos de crescente judicialização, uma pergunta tem sido feita, com frequência, nas relações de consumo: diante de um problema com banco, plano de saúde, companhia aérea, operadora de telefonia ou comércio em geral, o consumidor deve, antes de procurar o Judiciário, tentar resolver a questão por canais administrativos, como o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o Procon ou plataformas de reclamação?
O tema está em debate, no Superior Tribunal de Justiça, e possui evidente alcance prático. A discussão gira em torno da possibilidade de se considerar a tentativa prévia de solução extrajudicial elemento relevante para a caracterização da necessidade de o consumidor propor ação judicial.
Antes de recorrer ao Judiciário, o consumidor deverá tentar as vias administrativas de conciliação?
À primeira vista, a ideia parece sensata; e, muitas vezes, realmente é. Há situações em que os meios extrajudiciais funcionam com rapidez, baixo custo e menor desgaste, produzindo soluções satisfatórias, sem a demora natural do processo judicial. Além disso, o incentivo à composição ajuda a conter o excesso de demandas e favorece o funcionamento racional da Justiça.
Mas a questão exige distinção decisiva. Uma coisa é recomendar ao consumidor que tente, antes, uma saída amigável; outra, muito diferente, é transformar essa providência em condição necessária para o ingresso de ação judicial.
A Constituição Federal Brasileira não trata o consumidor de maneira secundária. Ao contrário: eleva-o a valor expressivo, ao mesmo tempo em que preserva a garantia do acesso do cidadão ao Poder Judiciário, sempre que houver lesão ou ameaça a direito. Nessa perspectiva, a defesa do consumidor e o acesso à Justiça não se opõem; antes, completam-se, pois são instrumentos de proteção da dignidade da pessoa e de equilíbrio nas relações sociais e econômicas.
Do mesmo modo, o Código de Defesa do Consumidor construiu-se a partir de percepção realista: nas relações de consumo, o consumidor, normalmente, ocupa posição de vulnerabilidade diante do fornecedor de bens ou serviços. Não se está, portanto, diante de uma relação equilibrada; por isso, a lei oferece ao consumidor proteção jurídica reforçada, em face do fornecedor.
Assim, a prudência impõe-se. Estimular a solução consensual é medida salutar; porém, fazer dela obstáculo prévio ao exercício do direito de ação já seria passo delicado, sobretudo em matéria de consumo, na qual a desigualdade entre as partes não é acidental, mas estrutural, ínsita nas relações consumeristas.
A experiência mostra isso: pense-se na negativa indevida de cobertura por plano de saúde, cobrança abusiva, bloqueio de valores, falha grave em contrato bancário, suspensão injusta de serviço essencial ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes.
Em situações dessa espécie, obrigar o consumidor a percorrer, previamente, um caminho administrativo lento, burocrático ou ineficaz, pode representar atraso excessivo, justamente quando a tutela do direito do consumidor exige prontidão.
Portanto, o melhor caminho reside no equilíbrio. Os meios extrajudiciais merecem estímulo, porque podem trazer soluções rápidas e menos custosas. Contudo, sua utilização deve ser compreendida, em regra, como faculdade útil ao consumidor, e não barreira prévia ao exercício do direito de ação.