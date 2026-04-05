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ARTES MARCIAIS

5º Reiwa: Bauru recebe encontro de karatê do interior paulista

Por Mateus Ferreira | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O evento começa às 9h, no ginásio de esportes da Unesp, e reúne praticantes de várias cidades da região
O evento começa às 9h, no ginásio de esportes da Unesp, e reúne praticantes de várias cidades da região

Bauru recebe no dia 11 de abril o 5º Reiwa - Treinamento de Karatê Dô, um dos principais encontros da modalidade no interior paulista. O evento começa às 9h, no ginásio de esportes da Unesp, e reúne praticantes de várias cidades da região.

O encontro prevê uma manhã de atividades voltadas ao karatê shotokan, estilo tradicional da modalidade. A programação inclui treinos técnicos e integração entre os participantes.

Criado em 2019, o Reiwa surgiu em Bauru por iniciativa do Shitei Dojo, liderado pelo sensei Beto Sgavioli, 6º dan (grau de faixa preta). As primeiras edições ocorreram na sede da academia. Com o aumento do público que chegou a mais de 100 participantes nas últimas edições, o evento passou a ser realizado no ginásio da universidade.

A edição deste ano terá a participação de nomes renomados do karatê brasileiro. Entre os convidados estão o sensei Carlos Rocha, 7º dan, do Dojo Mushinkan, de São Paulo, e o sensei Kazuo Nagamine, 6º dan. Nagamine atua há quase 40 anos na formação de praticantes na região de Bauru.

Aberto a caratecas de todos os níveis, o encontro busca estimular a prática do karatê e fortalecer a relação entre os participantes. A proposta também inclui a preservação dos princípios da modalidade, como disciplina e respeito, difundidos pela Japan Karate Association (JKA).

SERVIÇO

As inscrições estão disponíveis pela internet, na plataforma Sympla. Pelo link - https://www.sympla.com.br/evento/reiwa-5-treinamento-de-karate-do-jka/3246295

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