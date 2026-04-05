Bauru recebe no dia 11 de abril o 5º Reiwa - Treinamento de Karatê Dô, um dos principais encontros da modalidade no interior paulista. O evento começa às 9h, no ginásio de esportes da Unesp, e reúne praticantes de várias cidades da região.

O encontro prevê uma manhã de atividades voltadas ao karatê shotokan, estilo tradicional da modalidade. A programação inclui treinos técnicos e integração entre os participantes.

Criado em 2019, o Reiwa surgiu em Bauru por iniciativa do Shitei Dojo, liderado pelo sensei Beto Sgavioli, 6º dan (grau de faixa preta). As primeiras edições ocorreram na sede da academia. Com o aumento do público que chegou a mais de 100 participantes nas últimas edições, o evento passou a ser realizado no ginásio da universidade.