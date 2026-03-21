Na manhã desta sexta-feira (20), a Câmara Municipal de Bauru realizou uma Audiência Pública para discutir o projeto de recuperação do Sambódromo Municipal "Guilberto Duarte Carrijo", cuja pista central está interditada desde 2019. O encontro foi agendado pela vereadora Estela Almagro (PT). Além da parlamentar, que presidiu a reunião, o vereador Sandro Bussola (MDB) esteve no Plenário "Benedito Moreira Pinto".

Convocados para o encontro, também compareceram o secretário municipal de Cultura, Roger Barude; a secretária municipal de Infraestrutura, Pérola Mota Zanotto; e o secretário municipal da Fazenda, Everson Demarchi. A audiência ainda contou com a participação de representantes do Conselho Municipal de Política Cultural de Bauru (CMPC), das agremiações e blocos carnavalescos da cidade.

Problemas na drenagem

Fernanda Fabri, fiscal do contrato firmado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura com a empresa contratada para elaborar o projeto executivo das obras de recuperação, detalhou os problemas identificados no estudo realizado no local em 2022. Ela explicou que o colapso da estrutura lateral do sambódromo ocorrido em 2019 foi causado por problemas no sistema de drenagem que intercepta a água que escoa das áreas altas do Núcleo Geisel.