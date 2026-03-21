Situação do Sambódromo
Na manhã desta sexta-feira (20), a Câmara Municipal de Bauru realizou uma Audiência Pública para discutir o projeto de recuperação do Sambódromo Municipal "Guilberto Duarte Carrijo", cuja pista central está interditada desde 2019. O encontro foi agendado pela vereadora Estela Almagro (PT). Além da parlamentar, que presidiu a reunião, o vereador Sandro Bussola (MDB) esteve no Plenário "Benedito Moreira Pinto".
Sambistas e secretários
Convocados para o encontro, também compareceram o secretário municipal de Cultura, Roger Barude; a secretária municipal de Infraestrutura, Pérola Mota Zanotto; e o secretário municipal da Fazenda, Everson Demarchi. A audiência ainda contou com a participação de representantes do Conselho Municipal de Política Cultural de Bauru (CMPC), das agremiações e blocos carnavalescos da cidade.
Problemas na drenagem
Fernanda Fabri, fiscal do contrato firmado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura com a empresa contratada para elaborar o projeto executivo das obras de recuperação, detalhou os problemas identificados no estudo realizado no local em 2022. Ela explicou que o colapso da estrutura lateral do sambódromo ocorrido em 2019 foi causado por problemas no sistema de drenagem que intercepta a água que escoa das áreas altas do Núcleo Geisel.
Não há dinheiro para obra
Assim, o projeto em elaboração prevê duas ações primordiais: reforçar o talude que dá estabilidade ao terreno e selar os tubos que passam sob o sambódromo. No entanto, a secretária Pérola Zanotto reforçou que a pasta não tem orçamento para a execução das obras, estimadas até aqui em R$ 12 milhões.
Para 2027 não dará
Diante da informação, a presidente da Liga das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Bauru, Mariana Storniolo, indagou se será possível realizar os desfiles do Carnaval de 2027 no sambódromo. A secretária disse que não: "Não estaria pronto, mesmo que houvesse recursos", apontou. A vereadora Estela Almagro reconheceu a dificuldade financeira para viabilizar a obra, mas listou alternativas que a Prefeitura pode adotar quando o projeto executivo for finalizado, o que está previsto para as próximas semanas. Entre elas, mencionou a opção por uma Parceria Público-Privada (PPP) e a busca de recursos junto ao Governo Federal, através do Ministério da Cultura. Daqui a 60 dias haverá no audiência.