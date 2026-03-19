O trânsito de Bauru segue com uma sequência preocupante de acidentes nos últimos dias e registrou mais um no final da noite desta quarta-feira (18), quando um motociclista precisou ser socorrido após se envolver em uma colisão com um carro no cruzamento da avenida Rosa Malandrino Mondelli com a rua Constantino Castilho, no Jardim Chapadão.

O condutor da moto seguia pela quadra 13 da avenida, no sentido Chapadão–Mary Dota, enquanto o motorista do Toyota Yaris, que não sofreu ferimentos, descia a rua Constantino Castilho. Ele permaneceu no local para prestar auxílio. As causas do acidente serão apuradas.