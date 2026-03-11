Neste mês de março não trago flores nem celebrações. Trago inquietação. O Brasil levou dois séculos para reconhecer direitos básicos das mulheres — e mesmo assim cada conquista chegou atrasada, como se a história estivesse sempre tentando alcançar algo que já era óbvio.

Há cerca de 200 anos conquistamos o direito de estudar. Em 1932 começamos a votar. Só em 1962 a lei permitiu que uma mulher trabalhasse sem autorização do marido. Em 1977 veio o divórcio. A Constituição de 1988 reconheceu nossa igualdade perante a lei.

Mesmo assim, distorções persistiram por décadas. Até 2002 um homem podia anular o casamento ao descobrir que a esposa não era virgem. Até 2005 um estuprador podia escapar da punição casando com a vítima. Em 2006 a Lei Maria da Penha finalmente enfrentou a violência doméstica. O feminicídio passou a ser tipificado em 2015 e recentemente tornou-se crime autônomo, com penas mais severas.