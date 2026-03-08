Depois de 700 dias sem conquistar nenhum título, o Palmeiras pôs fim neste domingo (8) ao jejum mais longo de troféus desde que Abel Ferreira assumiu o comando da equipe, em 2020. Sob uma forte chuva em Novo Horizonte, o time alviverde venceu o jogo de volta da final do Campeonato Paulista por 2 a 1, tirando a chance do clube da casa de erguer a sua primeira taça do torneio estadual.

Já o Palmeiras, que se beneficiou da vantagem obtida pelo placar do primeiro jogo da decisão -1 a 0 sobre o Novorizontino-, conquistou a sua 27ª taça do Paulista. A última havia sido vencida em 2024, sobre o Santos.

O gramado encharcado do estádio Jorge Ismael de Biasi prejudicou as condições de jogo desde o início da partida, mas o Palmeiras conseguiu marcar o primeiro gol aos 5 minutos do primeiro tempo. Em uma jogada confusa na pequena área do adversário, Murilo converteu depois da finalização de Marlon Freitas bater na trave.