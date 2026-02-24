Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, realizaram a apreensão de medicamentos, perfumes e eletrônicos na manhã desta terça-feira (24), em Bauru. A ação ocorreu durante a abordagem a um ônibus que fazia a linha interestadual entre Foz do Iguaçu/PR e Ribeirão Preto/SP.

A fiscalização integrou a Operação Impacto e foi realizada em frente à Base Operacional, na rodovia Marechal Rondon. Durante a vistoria, os agentes encontraram com um passageiro, de 41 anos, uma bolsa com diversos medicamentos anabolizantes e produtos para emagrecimento. No bagageiro do veículo, também foram localizadas outras duas bolsas contendo perfumes e eletrônicos, todos sem documentação fiscal.

O suspeito foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Bauru para as providências cabíveis.