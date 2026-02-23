Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Bauru desta segunda-feira (23), o vereador Arnaldinho Ribeiro apresentou Moção de Apelo manifestando preocupação com os possíveis impactos sociais da criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), previsto na regulamentação da Reforma Tributária.

Em sua fala na Tribuna o parlamentar destacou a importância de preservar políticas públicas consolidadas no Estado de São Paulo, como a Nota Fiscal Paulista, programa que estimula a cidadania fiscal, combate a sonegação e beneficia milhões de consumidores e entidades sociais.

Segundo o vereador, a implementação do IBS, ao unificar tributos como ICMS e ISS, pode comprometer a autonomia dos estados e colocar em risco mecanismos estaduais de incentivo e devolução de créditos aos consumidores. “Precisamos garantir que avanços conquistados ao longo de anos não sejam enfraquecidos. A Nota Fiscal Paulista é um instrumento de justiça fiscal e apoio ao terceiro setor”, ressaltou.