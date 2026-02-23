Você achou que ele estava sumido? Em meio aos dias quentes e às pancadas de chuva típicas do verão, o mosquito Aedes aegypti voltou a picar em Bauru. A Secretaria Municipal de Saúde registrou 55 casos de dengue na cidade entre dezembro e fevereiro, sem nenhum óbito.

A Divisão de Vigilância Ambiental pede a colaboração da população na eliminação e no descarte adequado de qualquer recipiente que possa acumular água, como latas, pneus, potes e garrafas, que devem ser levados aos Ecopontos.

Cabe ainda aos munícipes verificar vasos de plantas, calhas, caixas d’água e ralos, além de manter quintais, calçadas e terrenos limpos. As ações devem ser conjuntas, tanto da população quanto do poder público, como forma de evitar a reprodução do mosquito, que também transmite zika e chikungunya.

A vacinação