O Santos foi eliminado do Campeonato Paulista, na tarde deste domingo (22), ao ser derrotado pelo Novorizontino, em Novo Horizonte, em duelo válido pelas quartas de final.

O time santista controlou as ações no primeito tempo, mas não fopi eficaz nas finalizações. E veio o castigo. No último lance do primeiro tempo, Rômulo aproveitou a oportunidade e colocou o a equipe da casa em vantagem: 1 a 0.

No segundo tempo, o Peixe manteve a pressão e chegou ao empate aos 19 minutos, com Gabriel Bontempo. E quando a tudo indicava que haveria a disputa por pênaltis, o Novorizontino marcou com Léo Naldi, decretando a classificação do Novorizontino à semifinal e a eliminação santista.