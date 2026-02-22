Essa será a primeira participação do Sesi Vôlei Bauru na grande final do Sul-Americano de Clubes feminino, tendo três bronzes até então (edições de 2022, 2023 e 2024). Antes disso, o Sesi-SP, então sediado no Sesi Vila Leopoldina, conquistou o ouro na única edição que participou, em 2014, quando venceu a equipe de Osasco na final. Ao final do jogo, Acosta foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru no jogo com 16 pontos. Bruna Moraes foi a segunda maior pontuadora, com 14, enquanto Mayany anotou 11, com seis pontos de bloqueio.

O time bauruense segue sem perder sets no campeonato, vencendo as três partidas que disputou em 3 sets a 0 (Club UVIV-EQU; Regatas Lima-PER; e Alianza Lima-PER). A grande final será brasileira: o Sesi Vôlei Bauru enfrenta o Osasco São Cristóvão Saúde neste domingo (22), às 19h, horário de Brasília. O confronto terá transmissão do Sportv e da Confederação Sul-Americana de Vôlei (CSV).

O Sesi Vôlei Bauru alcançou mais um marco na sua história! O time bauruense conquistou vaga na final do Sul-Americano de Clubes e, consequentemente, garantiu a participação na próxima edição do Mundial de Clubes. O Sesi Vôlei Bauru bateu o Alianza Lima em 3 sets a 0 (25x12; 25x20; 28x26) na semifinal do continental, disputada na noite desse sábado (21), no Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru.

Na decisão pela vaga na final continental, o Sesi Vôlei Bauru foi com a seguinte escalação titular: Dani Lins, Mayany, Kasiely, Acosta, Diana, Bruna Moraes e Léia.

O início de jogo é de domínio completo do Sesi Vôlei Bauru, abrindo 7 a 1 no primeiro tempo do Alianza Lima, em ótima sequência de saque e bloqueio do time bauruense. A equipe de Bauru segue pressionando no saque com Dani Lins, pontua nos contra-ataques e segura o ataque peruano, forçando a segunda parada em 11 a 1. As equipes passam a trocar pontos e o Alianza Lima recupera a virada de bola, mas o ataque do Sesi Vôlei Bauru é imparável, com o time bauruense fechando em 25 a 12 após bloqueio de Mayany.

O Sesi Vôlei Bauru começa a segunda parcial em alto ritmo e segue pressionando no saque e bloqueio, segurando o ataque peruano em 9 a 4 na primeira parada do Alianza Lima. A equipe de Lima passa a pressionar mais no saque e chega a pontuar nos bloqueios, mas o Sesi Vôlei Bauru recupera o volume defensivo, converte os contra-ataques e aumenta novamente a diferença em 19 a 13 na segunda parada peruana. Chegando na reta final, o Sesi Vôlei Bauru para pela primeira vez no 23 a 18 após maior dificuldade na virada de bola e reação do Alianza Lima. Na virada de bola de Bruna Moraes, o Sesi Vôlei Bauru fecha em 25 a 20.

Na terceira parcial, o Alianza Lima tem seu melhor momento, utilizando dos bloqueios nos contra-ataques para abrir 8 a 10 na primeira parada do Sesi Vôlei Bauru. A equipe bauruense tem ótima sequência de saque e bloqueio, pontua com as duas centrais no fundamento e retoma a liderança com 15 a 13 na parada peruana. O set segue muito equilibrado e o Alianza Lima consegue virar o placar, crescendo defensivamente e explorando os contra-ataques para chegar em 20 a 21 no segundo tempo de Modenesi. O time de Bauru retoma a vantagem no placar com grande bloqueio de Mayany e força a última parada do set em 23 a 22. O set se estende e o Sesi Vôlei Bauru chega a salvar um set point adversário, para fechar em 28 a 26.