Com dois gols no 1º tempo, Vitor Roque foi o nome do jogo na vitória do Palmeiras contra o Capivariano, por 4 a 0, neste sábado (21), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na Arena Barueri, o Alviverde fez um jogo sem sustos e, com os tentos do Tigrinho, se garantiu na semifinal do estadual. Os outros foram de Andreas Pereira e Sosa.

A noite também foi marcada pela estrei de Jhon Arias com a camisa do Palmeiras. O colombiano começou no banco de reservas e foi acionado aos 32 minutos do 2º tempo por Abel Ferreira, tendo seus primeiros lances com a camisa alviverde. O Palmeiras volta a campo no meio da semana, pelo Brasileirão. Na quarta-feira, o Alviverde recebe o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), pela 4ª rodada.

As semifinais do Paulistão acontecem no próximo final de semana. O Verdão aguarda a definição dos classificados para saber seu rival. Os confrontos serão baseados na campanhas dos times no campeonato.