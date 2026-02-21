O São Paulo segurou a pressão do Red Bull Bragantino, no início e no fim da partida, para vencer por 2 a 1 e garantir a primeira vaga das semifinais do Paulistão. O duelo deste sábado (21) que abriu a segunda fase da competição foi no Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista.
Bobadilla marcou para o São Paulo no fim do primeiro tempo. O gol garantiu a vantagem na etapa inicial, apesar das boas chances criadas pelos donos da casa, que chegaram a acertar a trave.
Já na etapa complementar, Lucas Moura ampliou logo aos seis minutos, e Gustavo Marques diminuiu para o Bragantino. Na reta final, os donos da casa apostaram na bola aérea em busca do empate, mas sem sucesso.
Classificado, o São Paulo aguarda a definição das quartas de final para conhecer o próximo adversário no Paulistão. Palmeiras x Capivariano jogam hoje, enquanto Novorizontino x Santos e Portuguesa x Corinthians são os confrontos de amanhã.
Na sequência, Bragantino e São Paulo voltam as atenções para o Brasileirão. O time tricolor visita o Coritiba na próxima quarta (25), às 19h30 (de Brasília); no mesmo dia, às 19h, o Braga recebe o Athletico Paranaense.
O jogo
Primeiro tempo
Fora! Aos 4 minutos Mosquera recebeu lançamento na grande área e tocou na saída de Rafael. A bola saiu caprichosamente à esquerda da trave, com muito perigo.
Na trave! Aos 33 minutos, Gustavo Neves recebeu de Pitta na grande área, dominou e bateu no canto. Rafael saltou e fez grande defesa. A bola ainda tocou na trave antes de sair.
0x1: Aos 39 minutos, Lucas Ramon escapou pela direita e avançou com liberdade até a grande área. Ele cruzou rasteiro e Cleiton rebateu para o meio. A bola se ofereceu para Bobadilla, que completou para as redes.
Segundo tempo
0x2: Aos 6 minutos, em boa jogada ensaiada, Danielzinho enganou a defesa e cobrou falta rápido na grande área. Luciano subiu livre e cabeceou para o meio. Lucas só rolou para as redes vazias.
Rafael! Aos 25 minutos, Juninho Capixaba apareceu bem na segunda trave e cabeceou para baixo. A bola quicou e foi no ângulo, onde o goleiro do São Paulo fez grande defesa.
1x2: Na sequência da grande defesa de Rafael, Sosa cobrou o escanteio no meio da área e Gustavo Marques subiu no meio da defesa e desviou no canto.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO X SÃO PAULO
Data e horário: 21 de fevereiro (sábado), às 16h (de Brasília)
Competição: Quartas de final do Campeonato Paulista
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Árbitro: Daiane Muniz
Cartões amarelos: Lucas Barbosa (BRG); Calleri, Pablo Maia, Enzo Díaz, Alan Franco, Bobadilla (SPA)
Cartão vermelho: Juninho Capixaba (BRG); Alan Franco (SPA)
Gols: Bobadilla (SPA), aos 39 minutos do 1º tempo; Lucas Moura (SPA), aos 6', Gustavo Marques (BRG), aos 26' do 2º tempo.
Red Bull Bragantino: Cleiton; Hurtado (Vinicinho), Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Sosa), Matheus Fernandes (Herrera) e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Mosquera (Eduardo Sasha) e Pitta (Fernando). Técnico: Vágner Mancini.
São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo; Bobadilla, Danielzinho (Pablo Maia), Marcos Antônio (Cauly); Lucas Moura (Tapia), Luciano (Ferraresi) e Calleri. Técnico: Hernán Crespo