O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Bauru, Valdemir Caminaga, foi eleito coordenador regional da Central Única dos Trabalhadores (CUT) subsede Bauru. O metalúrgico Caminaga obteve apoio dos sindicalistas que compõe a subsede em plenária, na tarde de quinta-feira (19), no Centro Sindical Estrutura Solidária Subsede CUT-SP Bauru, na rua 15 de Novembro, 3-70, Centro. Além dele, a sindicalista Camila Fernandes, do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, foi eleita como vice-coordenadora da subsede Bauru para fortalecer o trabalho junto ao Caminaga na gestão 2026-2028.

Coordenaram a plenária sindical o presidente da CUT-SP, Raimundo Suzart; o secretário-geral CUT-SP, Daniel Calazans; a secretária da Mulher Trabalhadora da FEM/CUT-SP, Ceres Ronquim; o coordenador da Subsede CUT-SP São Carlos, o metalúrgico Edinaldo Ferreira; e o atual coordenador da Subsede Bauru, Flávio Coutinho, dirigente do Sindicato dos Calçadistas de Jaú (STICJ).

Em sua saudação a representantes de sindicatos e à direção estadual da CUT, Caminaga ressaltou que trabalhará pela unidade das entidades sindicais CUTista de Bauru e região, aproximando cada vez mais a CUT-SP dos sindicatos para fortalecer a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores.