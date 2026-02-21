Em 14 de fevereiro, o JCNET publicou mais uma coluna do professor, mestre e doutor Alberto Consolaro. O tema da semana era “Onde ocorre mais o câncer dentro da boca”, um assunto pouco discutido, principalmente fora da área médica-odontológica. Ao longo da semana, a publicação e leitura da coluna já somam mais de 100 mil visualizações nas redes sociais do professor Consolaro e do JCNET.

O sucesso da matéria é fácil de ser explicado: o tema é importante para a população, mas ainda pouco difundido; o especialista comenta, com profundidade, ocorrência e mapeamento do câncer de boca; e, por fim, instiga o leitor a se autoexaminar, a fim de prevenir o que chama de "sutil e traiçoeiro" – referindo-se ao câncer.