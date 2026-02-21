21 de fevereiro de 2026
ALBERTO CONSOLARO

Colunista atinge 100 mil visualizações após publicação no JCNET

Por Mavi Bertotti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem publicada na coluna, mostrando os locais mais comprometidos pelo câncer bucal e as formas que se apresenta
Imagem publicada na coluna, mostrando os locais mais comprometidos pelo câncer bucal e as formas que se apresenta

Em 14 de fevereiro, o JCNET publicou mais uma coluna do professor, mestre e doutor Alberto Consolaro. O tema da semana era “Onde ocorre mais o câncer dentro da boca”, um assunto pouco discutido, principalmente fora da área médica-odontológica. Ao longo da semana, a publicação e leitura da coluna já somam mais de 100 mil visualizações nas redes sociais do professor Consolaro e do JCNET.

Leia a coluna “Onde ocorre mais o câncer dentro da boca”

O sucesso da matéria é fácil de ser explicado: o tema é importante para a população, mas ainda pouco difundido; o especialista comenta, com profundidade, ocorrência e mapeamento do câncer de boca; e, por fim, instiga o leitor a se autoexaminar, a fim de prevenir o que chama de "sutil e traiçoeiro" – referindo-se ao câncer.

Colunista do JCNET há anos, Alberto Consolaro contribui para que a população tenha acesso à informações tão valiosas, que podem impactar diretamente na qualidade de vida de quem lê.

A cada semana um novo assunto é comentado e explicado, e pode ser que, em algum momento, seu caso seja retratado. Leia com atenção, esteja com consultas médico-odontológicas em dia, e fique de olho nas próximas colunas do professor Consolaro no JCNET.

