O cenário dos concursos públicos no Brasil está aquecido neste início de 2026, com dezenas de editais publicados, milhares de vagas para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades de ótimos salários em diversas áreas. Confira abaixo os principais certames com inscrições abertas e links diretos para edital ou inscrição.
Concursos Federais e de Segurança Pública
1- Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron)
Vagas: 14 + cadastro de reserva
Níveis médio/técnico e superior
Inscrições até 18/02/2026
Inscrição / Edital: Concurso Emgepron – Inscrições e edital 2026
Prova: 29/03/2026
2- Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (GCM SP)
Vagas: 500
Nível médio
Inscrições até 03/03/2026
Inscrição / Edital: Concurso GCM SP – Edital e inscrições
Prova: 26/04/2026
3- Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES)
Vagas: 406
Oficial combatente
Inscrições até 05/03/2026
Inscrição / Edital: Concurso Bombeiros ES – Edital e inscrições
Prova: 19/04/2026
4- Corpo de Bombeiros de Santa Catarina
Vagas: 110
Soldados e oficiais
Inscrições até 25/02/2026
Inscrição / Edital: Concurso Bombeiros SC – Edital e inscrições
Prova: 29/03/2026
5- Polícia Militar do Distrito Federal (Oficiais)
Vagas: 174
Nível superior
Inscrições até 06/03/2026
Inscrição / Edital: Concurso PM DF – Edital e inscrições
Prova: 19/04/2026
Educação, Magistério e outros órgãos
1- Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ)
Vagas: 80 para professores
Nível superior
Inscrições até 24/02/2026
Inscrição / Edital: Concurso Colégio Militar RJ – Edital e inscrições
Prova: 17/05/2026
Prefeituras e Concursos Municipais
Câmara de Botucatu abre vagas de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior. O prazo de inscrição foi aberto e seguirá disponível até 1º de março de 2026, no endereço eletrônico da banca organizadora Instituto de Gestão e Desenvolvimento Social – IGD-RH. A taxa de inscrição cobrada varia de R$ 40,00 a R$ 90,00.
Prefeitura de São José da Bela Vista (SP) — concurso municipal com vagas diversas.
Inscrição/Edital: Prefeitura de São José da Bela Vista – concurso 2026
SAAE de Mogi Mirim (SP) — concurso com 10 vagas + cadastro de reserva.
Inscrição/Edital: SAAE de Mogi Mirim – concurso 2026
Prefeitura de Macarani (BA) — concurso com 97 vagas.
Inscrição/Edital: Prefeitura de Macarani – concurso 2026
Prefeitura de Bom Jesus (RS) - Lançou edital com 148 vagas para todos os níveis de escolaridade e salários que chegam a R$ 14.411,10.
FURB (Blumenau - SC): Concurso para cargos técnico-administrativos com inscrições de 24/02 a 25/03/2026 e salários de até R$ 7.035,98.
Editais Próximos ou Autorizados
CDF (Delegado): Inscrições previstas para iniciar em 06/04/2026 com remuneração de R$ 26.690,15.
PM AL: Autorizado a contratar o Cebraspe para o preenchimento de 1.060 vagas; edital esperado para as próximas semanas.
STF: Concurso previsto para 2026 com cargos de Analista e Técnico (nível superior) e ganhos de até R$ 14 mil.
Dicas para o candidato -
Verifique os prazos de inscrição com antecedência — muitos encerram no fim de fevereiro ou início de março.
Leia atentamente o edital para saber requisitos, provas e critérios de avaliação.
Busque materiais preparatórios e cursos específicos para cada área.