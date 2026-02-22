Os alimentos ultraprocessados já foram associados a diversos riscos à saúde. Agora, um novo estudo foca no mal que eles causam ao coração. De acordo com o trabalho publicado na revista científica "The American Journal of Medicine", pessoas com maior ingestão de comidas deste tipo apresentam um risco estatisticamente significativo e clinicamente importante de 47% maior de sofrer de doenças cardiovasculares.

Alimentos ultraprocessados são produtos industrialmente modificados, cheios de gorduras, açúcares, amidos, sais e aditivos químicos, como emulsificantes. De refrigerantes a salgadinhos e carnes processadas, eles são desprovidos de nutrientes naturais e introduzem muitos ingredientes que nossos corpos nunca encontraram naturalmente.

Estudos anteriores demonstraram que pessoas que consomem grandes quantidades de ultraprocessados apresentam maior risco de síndrome metabólica, um conjunto de fatores como sobrepeso e obesidade, hipertensão, dislipidemia e resistência à insulina, além de níveis elevados de proteína C-reativa de alta sensibilidade (PCR-as), um marcador sensível de inflamação e um preditor preciso de doenças cardiovasculares futuras, principalmente ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais (AVCs). No entanto, os dados sobre se o consumo elevado desses alimentos aumenta o risco de doenças cardiovasculares são escassos.