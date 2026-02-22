Independentes, carismáticos e cada vez mais presentes nos lares brasileiros, os gatos já somam cerca de 30,8 milhões de animais no país, segundo dados do Instituto Pet Brasil. No Dia Mundial do Gato, celebrado no último dia 17 de fevereiro, especialistas reforçam a importância da informação, da prevenção e do acompanhamento veterinário como pilares para garantir qualidade de vida e longevidade aos felinos.

Apesar da fama de resistentes, os gatos exigem atenção contínua à saúde, à alimentação, à higiene e ao ambiente em que vivem. Consultas regulares com o médico-veterinário, exames de rotina e acompanhamento profissional são fundamentais para a detecção precoce de doenças e para o manejo adequado ao longo de toda a vida do animal.

"Consultas regulares permitem identificar alterações ainda no início e ampliar as chances de um tratamento eficaz", explica Camila Camalionte, médica-veterinária e gerente técnica de Pet Health da Elanco.