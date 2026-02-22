Independentes, carismáticos e cada vez mais presentes nos lares brasileiros, os gatos já somam cerca de 30,8 milhões de animais no país, segundo dados do Instituto Pet Brasil. No Dia Mundial do Gato, celebrado no último dia 17 de fevereiro, especialistas reforçam a importância da informação, da prevenção e do acompanhamento veterinário como pilares para garantir qualidade de vida e longevidade aos felinos.
Apesar da fama de resistentes, os gatos exigem atenção contínua à saúde, à alimentação, à higiene e ao ambiente em que vivem. Consultas regulares com o médico-veterinário, exames de rotina e acompanhamento profissional são fundamentais para a detecção precoce de doenças e para o manejo adequado ao longo de toda a vida do animal.
"Consultas regulares permitem identificar alterações ainda no início e ampliar as chances de um tratamento eficaz", explica Camila Camalionte, médica-veterinária e gerente técnica de Pet Health da Elanco.
DOENÇA RENAL CRÔNICA
Entre os principais desafios da medicina felina está a Doença Renal Crônica (DRC), condição extremamente comum na espécie, especialmente em gatos idosos.
Nas últimas décadas, houve aumento no número de diagnósticos da doença, impulsionado pela maior expectativa de vida dos animais e pelo avanço da conscientização de tutores e médicos-veterinários. Silenciosa, crônica e progressiva, a DRC pode comprometer significativamente a qualidade de vida do felino se não for identificada precocemente.
"A DRC pode ser fatal se não for acompanhada. Com o diagnóstico precoce, é possível instituir um tratamento adequado e proporcionar mais tempo e qualidade de vida ao gato", afirma Camila.
Entre os sinais mais comuns estão perda de apetite, emagrecimento, aumento da ingestão de água, maior volume urinário, vômitos e diarreia.
Além das doenças crônicas, o controle parasitário contínuo é um cuidado essencial para a saúde dos gatos e para a proteção da família.
A recomendação é que a prevenção seja mantida ao longo de todo o ano, já que alguns parasitas podem transmitir doenças que afetam também os humanos. É preciso atenção ainda para o tratamento de pulgas em gatos.
Rotina em casa
A rotina dentro de casa também exerce papel fundamental no bem-estar físico e emocional dos gatos. Alimentação balanceada, água fresca disponível em diferentes pontos, ambientes enriquecidos com brinquedos, arranhadores e prateleiras, além da manutenção adequada da caixa de areia, ajudam a reduzir o estresse e a estimular comportamentos naturais da espécie.
Medidas simples de segurança, como evitar plantas tóxicas, fios expostos e objetos cortantes, também fazem parte do cuidado diário.
Para tutores de primeira viagem, os primeiros meses de convivência são decisivos. Levar o animal ao médico-veterinário para avaliação clínica, vacinação e vermifugação, além de estabelecer uma rotina estável, contribui para um desenvolvimento saudável.
"Orientação profissional e paciência fazem toda a diferença no início da relação e refletem diretamente na saúde e no comportamento do gato ao longo da vida", conclui Camila.