A estatal Ceitec nasceu como a esperança do Brasil de tornar-se o primeiro país a fabricar chips na América Latina. Criado oficialmente pelo governo em 2008, o chamado Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada desenvolveu capacidade para fabricar semicondutores de 350 nanômetros.

Não seriam os top de linha produzidos em Taiwan para operar os modelos de inteligência artificial, hoje na geração de 3 nanômetros e disputados na guerra tecnológica entre a China e os Estados Unidos. Ainda assim, produziria chips de tecnologia madura, ainda muito usados em automóveis, eletrônicos e sensores.

Mas a Ceitec nunca chegou a fabricá-los de verdade. A empresa fazia o design dos equipamentos, enviava para fora do país para fabricação, para as chamadas foundries (fundição), e os importava de volta para o encapsulamento, uma espécie de empacotamento.