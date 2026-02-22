Nos últimos anos, as principais listas de tendências de design, paisagismo e decoração elencaram a conexão com a natureza como uma das prioridades das pessoas seja em moradias no campo, na praia ou na imensidão das grandes cidades.

O fato é, que independentemente do endereço escolhido, há um grande desejo das pessoas em transformar a sua casa em um espaço verde e de reencontro com a sua própria essência. Nesse contexto, os projetos de paisagismo têm caprichado e trazido novidades para criação de espaços ainda mais inspiradores e repletos de acolhimento.

Cleber e Arthur Depieri, sócios no escritório Depieri Paisagismo, com base na ampla experiência de seus projetos, aproveitam para compartilhar algumas das fortes tendências do momento e revelar o que deve conquistar o coração dos clientes no decorrer de 2026.