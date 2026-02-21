Dentro da maxila e mandíbula são comuns os cistos e neoplasias ou tumores benignos e, mais raramente, as neoplasias malignas. São assimetrias indolores que só depois da fase inicial e média, é que se manifestam como assimetrias, pois crescem de dentro para fora, expandindo os limites mais externos dos maxilares chamados de corticais. Entre estas doenças as mais frequentes são o queratocisto odontogênico e outros cistos, ameloblastoma, fibroma odontogênico, displasia fibrosa dos maxilares, lesão de células gigantes, etc.

Tem-se também cistos e neoplasias benignas que crescem por dentro do osso, reabsorvendo-o assim como as raízes dos dentes de forma silenciosa, insidiosa, sem manifestarem-se como assimetrias faciais. Só tardiamente, é que expandem as corticais deformando a face. Isto acontece com certos cistos, inclusive os queratocistos e os ameloblastomas em seu início, ou mais comumente com tumores malignos como os sarcomas e carcinomas intraósseos.

As assimetrias com dor, leva a pessoa a procurar o profissional e podem ter origem nos dentes como os abscessos, osteomielites e pericoronarites, ou ser até caxumba. Há ainda casos de assimetrias faciais e naturais sem lesões, que incomoda a pessoa desde adolescência e é melhor procurar um ortodontista e cirurgião para corrigir a estética e ou função.