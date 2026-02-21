A equipe de Eletromecânica do DAE Bauru identificou, na noite desta sexta-feira (20), uma falha no funcionamento do sistema de bombeamento do Poço Mary Dota, ocasionando a interrupção temporária da operação da unidade e a necessidade de substituição emergencial bomba.

Os serviços tiveram início às 7h da manhã deste sábado e seguem em andamento, com previsão de conclusão no início da tarde deste domingo (22). Durante a execução dos trabalhos, o abastecimento poderá apresentar intermitência nos bairros Mary Dota, Giansante, Pitta Garms, Chácaras São João, Beija-Flor, Silvestre, Santa Luzia e Jardim Flórida.

A normalização do sistema ocorrerá de forma gradativa após a finalização dos serviços e a retomada da operação do poço. O DAE recomenda o uso consciente da reserva domiciliar, priorizando o consumo para alimentação e higiene básica. Em casos emergenciais, o caminhão-pipa pode ser solicitado pelo telefone 0800 771 0195, disponível para chamadas de telefones fixos e celulares.