A discussão sobre "Deus e a matemática" não é recente nem nasceu de uma descoberta isolada. Trata-se de um debate antigo, que atravessa séculos e envolve cientistas, filósofos e teólogos tentando entender por que o universo pode ser descrito com tanta precisão por números e equações. Em entrevistas amplamente divulgadas, o astrofísico Willie Soon retomou esse tema ao apresentar reflexões de caráter filosófico e teológico. Ele chamou a atenção para um episódio marcante da história da física: em 1928 Paul Dirac formulou uma equação para descrever o comportamento do elétron. Ao trabalhar com os cálculos, surgiu algo inesperado - a matemática indicava a possível existência de uma "partícula-espelho" do elétron. Naquele momento, isso era apenas um resultado teórico, algo que ninguém havia visto. No entanto, alguns anos depois em 1932, Carl Anderson observou experimentalmente o pósitron, confirmando aquilo que antes era apenas uma previsão matemática. Esse fato impressiona porque mostra uma equação antecipando uma realidade ainda desconhecida. Com essa base Soon tem argumentado que a matemática parece estar profundamente ajustada ao mundo físico, quase como se fosse uma linguagem inscrita na própria estrutura do universo. Para ele essa harmonia entre números e natureza pode sugerir que há uma inteligência ou propósito por trás da ordem do cosmos.

A cristandade tem recursos antigos e robustos para dialogar com esse tema sem triunfalismo. A Bíblia afirma que o mundo é criação de um Deus racional, que "com sabedoria fundou a terra" (Pv 3.19) e que sustenta todas as coisas (Cl 1.16,17). Por isso que para a Bíblia não é estranho que exista ordem, regularidade e estrutura. João Calvino chamava a criação de "teatro da glória de Deus". O cosmos não é obra do acaso, mas o palco onde a grandeza do Criador se deixa perceber, ainda que de modo limitado. Essa é a doutrina da revelação geral: "os céus proclamam a glória de Deus" (Sl 19.1). A matemática não prova Deus como uma fórmula prova outra conclusão, mas a ordem e a lógica do universo expressas na matemática, podem servir como um sinal de que há uma inteligência por trás da realidade.

A Escritura lembra que o problema do ser humano não é falta de dados, mas a disposição do coração. Paulo diz que os homens "suprimem a verdade" (Rm 1.18-21), isto é podem ver a ordem e a lógica, contudo ainda assim recusar o Autor. Por isso a matemática pode despertar assombro, mas não substitui a necessidade de arrependimento e fé. Agostinho já percebia essa tensão: conhecer padrões do mundo não é o mesmo que conhecer o Deus do mundo. A mente pode se maravilhar com a harmonia do universo e ainda permanecer distante do Criador que o sustenta.