No 1º Domingo da Quaresma, a Palavra de Deus nos conduz às origens da nossa história e ao coração do combate espiritual que atravessa a humanidade. No Livro do Gênesis, ouvimos que "o Senhor Deus formou o homem do pó da terra". (Gn 2,7) e o colocou no jardim do Éden. Ali, porém, diante da sedução da serpente, o ser humano cede à tentação: "colheu um fruto, comeu e deu também ao marido". (Gn 3,6). O pecado nasce da desobediência e da pretensão de "ser como Deus". (Gn 3,5). São Paulo, na Carta aos Romanos, aprofunda essa realidade: "O pecado entrou no mundo por um só homem" (Rm 5,12), mas proclama a esperança: "pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça". (Rm 5,19). Se por Adão veio a queda, por Cristo vem a salvação. É nesse horizonte que contemplamos o Evangelho das tentações de Jesus no deserto (Mt 4,1-11). Jesus, o novo Adão, vence onde o primeiro falhou.

Após quarenta dias de jejum, o tentador provoca: "Se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães!" (Mt 4,3). Jesus responde: "Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus" (Mt 4,4). Aqui está a tentação do imediatismo, de reduzir a vida às necessidades materiais. O jejum nos educa a ordenar os desejos. Ele não é desprezo do alimento, mas exercício de liberdade. Num mundo que estimula o consumo constante, jejuar é dizer que Deus é o nosso verdadeiro sustento. Um exemplo simples: alguém que decide, durante a Quaresma, renunciar a algo que aprecia — um doce, o excesso de redes sociais, uma comodidade — experimenta um saudável domínio de si. Esse pequeno sacrifício fortalece a vontade e prepara o coração para resistir a tentações maiores. O jejum nos ensina que não somos escravos do que sentimos ou desejamos.

2. Oração: não tentar a Deus

Na segunda tentação, o diabo leva Jesus ao ponto mais alto do Templo e diz: "Se és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo" (Mt 4,6). Jesus responde: "Também está escrito: 'Não tentarás o Senhor teu Deus!'" (Mt 4,7). Aqui está a tentação de instrumentalizar Deus, de exigir provas, de querer que Ele se submeta às nossas vontades. A verdadeira oração não manipula Deus; ela nos transforma. Não coloca Deus a nosso serviço, mas nos torna obedientes à sua vontade. Rezar é confiar, mesmo quando não entendemos. Um exemplo concreto: diante de uma dificuldade familiar ou profissional, em vez de reclamar ou exigir soluções imediatas, a pessoa se coloca em oração diária, pedindo luz e força para agir com sabedoria. A oração não elimina magicamente os problemas, mas muda o coração de quem reza.