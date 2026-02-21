A Prefeitura de Bauru vai começar a cobrar a tarifa cheia (100%) de lixo já a partir da assinatura do contrato de concessão (Parceria Público Privada: PPP). A informação foi dada pela secretária do Meio Ambiente (Semab), Cilene Bordezan, na audiência pública do programa, realizada na noite de quinta-feira (19), na sede das Secretarias de governo, na Vila Falcão.

"Será cobrada a tarifa cheia de lixo no início do contrato para não afetar a renúncia de receita", respondeu Bordezan. Segundo ela, a negociação para começar a cobrança com 50% surgiu durante apresentação do projeto de lei, no final do ano passado. Assim que veio a elaboração do projeto, a decisão foi por esperar a cobrança mesmo com a lei aprovada, respondeu Cilene à reportagem na audiência pública. Contudo, reforçamos que era necessário esclarecer a questão porque a secretária havia anunciado que o governo iria cobrar 50% da tarifa de lixo até a entrega da usina de tratamento. O pedido foi feito à prefeita Suéllen Rosim (PSD) por vereadores da própria base - quando houve reunião para pedir a aprovação da lei autorizativa, no final de 2025.

Mas como a lei dá plenos poderes à prefeita, esta agora pode implementar as medidas como quiser. E por decreto, inclusive.