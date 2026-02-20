O Sesi Vôlei Bauru está na semifinal do Sul-Americano de Clubes Feminino 2026. O time de Bauru venceu o Regatas Lima (PER) por 3 sets a 0 (25x21; 25x19; 25x20) e cravou sua vaga na fase eliminatória. O jogo, válido pela segunda rodada do grupo C, foi disputado na noite dessa sexta-feira (20), no Ginásio "Lucha" Fuentes em Lima, Peru.

Com a vitória, o Sesi Vôlei Bauru garantiu a liderança do Grupo C com seis pontos e duas vitórias nos dois jogos disputados. Dessa forma, o time de Bauru enfrentará o Allianza Lima (PER) na semifinal do Sul-Americano de Clubes. O jogo será neste sábado, 21, com horário ainda a ser definido (19h ou 21h30, horários de Brasília). A outra semifinal será decidida entre Osasco São Cristóvão Saúde, melhor primeiro colocado, e a equipe que avançar como melhor segundo colocado.

O time do Allianza Lima, atual campeão peruano, foi vice-campeão do Sul-Americano de Clubes 2025. A equipe peruana venceu o Dentil Praia Clube na fase de grupos, superou o Estudiantes de La Plata na semifinal e caiu para o Dentil Praia Clube na final.