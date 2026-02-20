O Sesi Vôlei Bauru está na semifinal do Sul-Americano de Clubes Feminino 2026. O time de Bauru venceu o Regatas Lima (PER) por 3 sets a 0 (25x21; 25x19; 25x20) e cravou sua vaga na fase eliminatória. O jogo, válido pela segunda rodada do grupo C, foi disputado na noite dessa sexta-feira (20), no Ginásio "Lucha" Fuentes em Lima, Peru.
Com a vitória, o Sesi Vôlei Bauru garantiu a liderança do Grupo C com seis pontos e duas vitórias nos dois jogos disputados. Dessa forma, o time de Bauru enfrentará o Allianza Lima (PER) na semifinal do Sul-Americano de Clubes. O jogo será neste sábado, 21, com horário ainda a ser definido (19h ou 21h30, horários de Brasília). A outra semifinal será decidida entre Osasco São Cristóvão Saúde, melhor primeiro colocado, e a equipe que avançar como melhor segundo colocado.
O time do Allianza Lima, atual campeão peruano, foi vice-campeão do Sul-Americano de Clubes 2025. A equipe peruana venceu o Dentil Praia Clube na fase de grupos, superou o Estudiantes de La Plata na semifinal e caiu para o Dentil Praia Clube na final.
Ao final do jogo, Bruna Moraes foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru com 17 pontos, seguida por Acosta, com 13.
O jogo
Para o segundo jogo da fase de grupos, o Sesi Vôlei Bauru repetiu sua formação titular da estreia no Sul-Americano: Dani Lins, Mayany, Kasiely, Diana, Bruna Moraes e Léia.
A partida começa mais equilibrada do que na estreia do Sesi Vôlei Bauru, com o Regatas Lima tendo volume de jogo, mas tendo dificuldade de superar os bloqueios bauruenses. O Sesi Vôlei Bauru controla a partida na boa eficiência de contra-ataque, segurando a vantagem até a reta final na tentativa de reação do Regatas Lima. O time peruano cresce nos bloqueios e encosta nos últimos pontos, mas o Sesi Vôlei Bauru fecha em 25 a 21 na virada de bola de Bruna Moraes.
A segunda parcial segue roteiro semelhante, com o Sesi Vôlei Bauru assumindo a dianteira e o controle do set desde o início e abrindo vantagem de sete pontos durante o set com bom trabalho de bloqueios. O Regatas Lima consegue a reação no set, pressionando nos bloqueios e alongando os pontos, cortando a vantagem para apenas três pontos. Usando um dos seus tempos, Henrique Modenesi reorganiza a virada de bola bauruense, que volta a dominar o set para fechar em 25 a 19.
O terceiro set é o mais equilibrado, com os dois times trocando pontos desde o início e o Regatas Lima tendo a primeira vantagem no jogo, assumindo em 14 a 16 na parada do Sesi Vôlei Bauru. O time bauruense recupera o controle nas ações, tem boa inversão 5-1 com Claudinha e Nia Reed e volta a liderar no 18 a 16. Controlando o set no retorno de Dani Lins e Bruna Moraes, o Sesi Vôlei Bauru fecha em 25 a 20 e garante a vaga para a semifinal do continental.
Sul-Americano de Clubes Feminino 2026
De 18 a 22 de fevereiro – Ginásio "Lucha" Fuentes, Lima, Peru
Jogos Sesi Vôlei Bauru:
Semifinal
Sesi Vôlei Bauru x Allianza Lima I 21/02
Fase de Grupos
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Club UVIV I 19/02 – 16h45 (horário de Brasília)
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Regatas Lima I 20/02 – 19h (horário de Brasília)