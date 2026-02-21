Neste sábado (21), às 11h, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit entra em quadra no ginásio do Maracanãzinho para encerrar sua jornada pelo Rio de Janeiro. Depois de vencer Vasco e Botafogo, agora será a vez de enfrentar o Flamengo, com transmissão do SporTV, em jogo válido por mais uma rodada do returno do NBB Caixa.
Além dos dois triunfos contra os cariocas, o time bauruense também acumula as vitórias em casa diante do Cruzeiro e do KTO/Minas. Ou seja: um resultado positivo diante dos rubro-negros deixará o Dragão invicto há cinco partidas - feito que ainda não ocorreu na atual temporada. Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Paulo Jaú está na 9ª colocação do campeonato nacional, com uma campanha de 57.1% de aproveitamento (16V - 12D).
Porém, do outro lado estará o vice-líder (22V - 5D) e maior vencedor do torneio, com sete troféus conquistados. Embora tenham passado por um momento de instabilidade (cinco derrotas seguidas), os flamenguistas se reencontraram com a vitória na rodada passada diante do Sesi/Franca. "É um dos maiores investimento da Liga. Todo mundo sabe que é um time montado para chegar em final e disputar títulos. Então, por mais que eles tenham tido esses tropeços, o técnico Sérgio Hernández, com a experiência e os jogadores que tem, já acertou 'a casa' e retomou o rumo das vitórias", destacou Paulo Jaú, treinador do Dragão.
Apesar do favoritismo adversário, o comandante bauruense acredita que é possível jogar de igual para igual. "Nós e o próprio campeonato como um todo já deixamos isso provado. Depende muito de como você entra e encara a partida. O interesse, o foco e a concentração nos fundamentos do jogo são fundamentais para você conseguir a vitória diante de qualquer equipe", completou Jaú.
Dúvida
O ala-pivô Gemerson Barbosa saiu do duelo contra o Vasco da Gama sentindo dores no músculo adutor da coxa. Por isso, foi poupado pela comissão técnica na partida contra o Botafogo. O camisa 6 está tratando do problema e será reavaliado antes do jogo contra o Flamengo para saber se terá condições de atuar.
Duelo de peso
Mais do que uma simples rodada do returno, o encontro entre Bauru e Flamengo é um confronto de tradição. Ambos os times são fundadores da Liga Nacional de Basquete (LNB), disputaram todas as 18 edições do NBB Caixa e sempre chegaram, ao menos, até as quartas de final. O duelo, inclusive, é a reedição de duas finais: 2015 e 2016, com o título rubro-negro nas duas ocasiões. O troféu do Dragão viria no ano seguinte, diante do Paulistano.
Velho conhecido
Um dos principais atletas do elenco rubro-negro é um rosto bem conhecido da torcida bauruense: o ala Gui Deodato, nascido no bairro do Mary Dota e formado nas categorias de base do Dragão. Campeão da LDB 2013 e do NBB 9, além de bi campeão paulista e bi campeão continental, o jogador é o sexto maior pontuador da história do Bauru no NBB Caixa, com 2.265 pontos marcados ao longo de nove temporadas (era o quinto, mas foi ultrapassado no mês passado por Dontrell Brite).