Neste sábado (21), às 11h, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit entra em quadra no ginásio do Maracanãzinho para encerrar sua jornada pelo Rio de Janeiro. Depois de vencer Vasco e Botafogo, agora será a vez de enfrentar o Flamengo, com transmissão do SporTV, em jogo válido por mais uma rodada do returno do NBB Caixa.

Além dos dois triunfos contra os cariocas, o time bauruense também acumula as vitórias em casa diante do Cruzeiro e do KTO/Minas. Ou seja: um resultado positivo diante dos rubro-negros deixará o Dragão invicto há cinco partidas - feito que ainda não ocorreu na atual temporada. Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Paulo Jaú está na 9ª colocação do campeonato nacional, com uma campanha de 57.1% de aproveitamento (16V - 12D).

Porém, do outro lado estará o vice-líder (22V - 5D) e maior vencedor do torneio, com sete troféus conquistados. Embora tenham passado por um momento de instabilidade (cinco derrotas seguidas), os flamenguistas se reencontraram com a vitória na rodada passada diante do Sesi/Franca. "É um dos maiores investimento da Liga. Todo mundo sabe que é um time montado para chegar em final e disputar títulos. Então, por mais que eles tenham tido esses tropeços, o técnico Sérgio Hernández, com a experiência e os jogadores que tem, já acertou 'a casa' e retomou o rumo das vitórias", destacou Paulo Jaú, treinador do Dragão.