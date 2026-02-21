Além da interdição já em andamento na via marginal leste da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do km 341, a concessionária ViaRondon informa que realizará uma nova intervenção em Bauru neste sábado (21), desta vez em outro ponto da via marginal, no quilômetro 344, para obras de melhoria no pavimento.

A nova intervenção, prevista para ocorrer das 9h às 16h, é independente da anterior e será necessária para a execução de serviços de recuperação do asfalto no trecho.

Durante os trabalhos, estão previstas também interdições da alça de acesso da avenida Moussa Nakhl Tobias para a marginal leste; da faixa da direita da marginal leste, na altura do km 344; e da alameda Flor do Amor (interdição total).

Rota alternativa