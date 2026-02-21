O Santuário Nossa Senhora Aparecida, situado na praça Washington Luís, 4-51, Centro, ao lado do Poupatempo, em Bauru, realiza neste domingo (22), das 7h às 11h30, a Festa das Inscrições 2026 e Ação Social. A participação é aberta ao público e a organização solicita a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado às famílias atendidas pela Pastoral Solidária.

A programação prevê uma manhã voltada à solidariedade, saúde e integração da comunidade. Entre os serviços oferecidos estão aferição de pressão arterial, teste de glicemia e de acuidade visual por Lions Clube, corte de cabelo feminino, liberação miofascial (massagem terapêutica) e massagem para pés e mãos. Também haverá espaço kids com brinquedos infláveis, Cidade Mirim para as crianças, Projeto Sorrir em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e doação de mudas de plantas pela Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab).

Como novidade, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon) participará da ação realizando cadastro de currículos para encaminhamento a oportunidades de trabalho. Durante o evento, serão arrecadados alimentos não perecíveis, roupas e calçados usados, além de itens de higiene pessoal. A iniciativa integra o trabalho da Pastoral Solidária, que presta assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social, segundo a divulgação.