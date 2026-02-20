20 de fevereiro de 2026
PROBLEMA RESOLVIDO

Prefeitura de Bauru revitaliza e repõe letreiros de 60 anos

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Servidores capricharam: devolveram as letras pintadas
Servidores capricharam: devolveram as letras pintadas

Estruturas que fazem parte da história da cidade desde a canalização do Rio Bauru, na década de 1960, os letreiros da avenida Nuno de Assis foram revitalizados e repostos pela Secretaria de Infraestrutura (Obras) de Bauru nesta sexta-feira (20). Eles haviam sido parcialmente engolidos por buracos que se formaram devido às chuvas nas margens situadas nas quadras 8 e 14 da via. Os servidores municipais iniciaram os reparos na Quarta-feira de Cinzas (18). Houve capricho, porque eles também pintaram, uma a uma, as letras.

De acordo com o coordenador de Obras da pasta, Etelvino Zacarias Martins, o Téo, as equipes de Infraestrutura estavam monitorando o problema, mas precisavam de estiagem para iniciar os reparos. Primeiro, foi colocada terra para, depois, realizar a concretagem. Apenas as pedras de paralelepípedo não serão repostas, devido à inexistência de estoque.

