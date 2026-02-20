A Escola Municipal de Educação Infantil Integral (Emeii) Sebastião Paiva, localizada na Vila Nova Cidade Universitária, em Bauru, foi alvo de furto e vandalismo nesta quinta-feira (19). Do local, foram levados a fiação elétrica, uma televisão e um botijão de gás, além de danos à estrutura, segundo comunicado da própria instituição.

De acordo com informações enviadas pela unidade aos pais e responsáveis, a escola ficou sem energia elétrica e sem acesso à internet. A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Educação, informou que já iniciou os reparos necessários e que as aulas não foram prejudicadas, já que nesta semana não há atividades nas escolas municipais em razão do período de planejamento dos professores.

Ainda conforme a equipe escolar, medidas já estão sendo adotadas para a realização dos reparos e o acionamento dos órgãos responsáveis, com o objetivo de restabelecer a estrutura o mais rápido possível e garantir um retorno seguro aos alunos na próxima segunda-feira (23). Em nota, a Emeii destacou que o compromisso permanece com o cuidado, a segurança e o bem-estar das crianças.