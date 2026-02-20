Durante visita a Bauru, nesta sexta-feira (20), o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o governo federal trabalha para avançar na redução da jornada máxima semanal, com o fim da escala 6x1 e a mobilização social para a aprovação.

As declarações foram dadas durante entrevista em que também abordou o combate à informalidade, a ampliação da fiscalização trabalhista, a reindustrialização do país e a geração de empregos. Seu primeiro compromisso na cidade foi no programa Café com Política (JC/JCNET 96FM). Acompanhado do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges; da vereadora Estela Almagro; do presidente do PT Bauru, Luciano Assis; e do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Bauru, Valdemir Caminaga, ele debateu questões trabalhistas com nossos jornalistas. Assista neste link - https://sampi.net.br/bauru/noticias/2962530/cidade-360/2026/02/1172-episodio-do-cidade-360--clique-e-assista-ao-vivo

Marinho defendeu a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas com o fim da escala 6x1, que considera prejudicial, sobretudo às mulheres. “Hoje nós trabalhamos com 44 horas semanais. Era 48 até 1988. Reduziu-se para 44 na Constituição e agora vejo totalmente a possibilidade de reduzir para 40 horas semanais com jornada máxima e, junto com isso, embutir o fim da jornada 6 por 1, a jornada mais cruel, especialmente para as mulheres”, afirmou.