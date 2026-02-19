O Sesi Vôlei Bauru já está treinando em terras peruanas na preparação para sua estreia no Sul-Americano de Clubes Feminino 2026. A equipe de Bauru será uma das representantes do Brasil no torneio continental e estreia nesta quinta-feira (19), às 16h45, horário de Brasília (14h45, horário local), contra o Club UVIV, do Equador. Todas as partidas serão no Ginásio "Lucha" Fuentes, em Lima, no Peru.
A fase do Sesi Vôlei Bauru em 2026 é positiva, com seis vitórias em oito partidas disputadas (sete pela Superliga e uma nas quartas de final da Copa Brasil). O Club UVIV chega como campeão da última temporada da liga equatoriana e será o primeiro representante do país na disputa do Sul-Americano de Clubes Feminino.
Antes da estreia no torneio, o técnico do time bauruense, Henrique Modenesi, falou sobre as expectativas e o objetivo da equipe.
"A expectativa é de um campeonato forte. Os três times peruanos estão reforçados com atletas internacionais para essa competição. A gente sabe da qualidade da nossa equipe e da importância de sair como melhor equipe da chave para ter um confronto mais benéfico e poder chegar na final. A ideia é força total o tempo inteiro para termos um bom campeonato, conquistarmos a vaga no Mundial e o título", disse.
Na edição de 2026, os nove times foram separados em três grupos. Os campeões de cada grupo e o melhor segundo colocado avançam para as semifinais, com a equipe de melhor campanha enfrentando o time que avançar como segundo colocado. Os dois finalistas garantem vaga na próxima edição do Mundial de Clubes.
O Sesi Vôlei Bauru está no grupo C, com Club UVIV (EQU) e Regatas Lima (PER). O grupo A é composto por Allianza Lima (PER), Universidad San Martin (PER) e BCO Republica (URU); enquanto o grupo B tem Boston College (CHI), Olympic (BOL), e Osasco São Cristóvão Saúde (BRA).
Histórico
Desde a formação da parceria com o SESI-SP, o Sesi Vôlei Bauru competiu três vezes no torneio continental (2022, 2023 e 2024) e conquistou o bronze nas três edições. O time bauruense venceu todos os seis confrontos contra equipes de outros países, perdendo apenas um set (na disputa do bronze de 2024, contra o Regatas Lima, do Peru).
No histórico do SESI-SP, a equipe feminina foi campeã em sua única participação do Sul-Americano de Clubes, na edição de 2014. Então sediado no Sesi Vila Leopoldina, a equipe foi campeã batendo a Universidad Politécnica (COL), Club Ado (CHI) e Club LNSV (PER), na fase de grupos; Boca Juniors (ARG), na semifinal, e o Molico/Nestlé, de Osasco, na final.
Do elenco atual do Sesi Vôlei Bauru, sete atletas já foram campeãs do Sul-Americano de Clubes Feminino: Acosta, Claudinha, Dani Lins, Kasiely, Léia, Mayany e Nia Reed. A capitã bauruense, Dani Lins, venceu seu título com a equipe do SESI-SP em 2014. Léia foi eleita melhor da sua posição cinco vezes; Dani Lins, quatro vezes; enquanto Kasiely e Mayany já figuraram uma vez na seleção do torneio. A levantadora Claudinha, bicampeã, foi eleita a melhor jogadora da edição de 2021.
Transmissão
Todas as partidas do Sul-Americano de Clubes 2026 serão transmitidas ao vivo e gratuitamente pela Confederação Sul-Americana de Vôlei (CSV), no link: https://voleysur.org/v3/transmision.php?id=34
Sul-Americano de Clubes Feminino 2026
De 18 a 22 de fevereiro – Ginásio "Lucha" Fuentes, Lima, Peru
Jogos Sesi Vôlei Bauru:
Sesi Vôlei Bauru x Club UVIV I 19/02 – 16h45 (horário de Brasília)
Sesi Vôlei Bauru x Regatas Lima I 20/02 – 19h (horário de Brasília)