O Sesi Vôlei Bauru já está treinando em terras peruanas na preparação para sua estreia no Sul-Americano de Clubes Feminino 2026. A equipe de Bauru será uma das representantes do Brasil no torneio continental e estreia nesta quinta-feira (19), às 16h45, horário de Brasília (14h45, horário local), contra o Club UVIV, do Equador. Todas as partidas serão no Ginásio "Lucha" Fuentes, em Lima, no Peru.

A fase do Sesi Vôlei Bauru em 2026 é positiva, com seis vitórias em oito partidas disputadas (sete pela Superliga e uma nas quartas de final da Copa Brasil). O Club UVIV chega como campeão da última temporada da liga equatoriana e será o primeiro representante do país na disputa do Sul-Americano de Clubes Feminino.

Antes da estreia no torneio, o técnico do time bauruense, Henrique Modenesi, falou sobre as expectativas e o objetivo da equipe.