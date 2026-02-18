O Esporte Clube Noroeste confirmou a permanência do técnico Guilherme Alves para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, que terá início em 5 de abril e se estenderá até setembro, com a participação de 96 clubes. A assessoria de imprensa garantiu ao JCNET a manutenção do treinador no cargo.
Em oito jogos na primeira fase do Campeonato Paulista Série A1, encerrada no último domingo (15), o Norusca, sob o comando de Guilherme Alves, conquistou uma vitória, sofreu duas derrotas e empatou cinco vezes, alcançando aproveitamento de 33,3%. A equipe marcou 11 gols e sofreu 11.
Formato de disputa da Série D
Do Estado de São Paulo, disputarão a Sériue D em 2026 o Noroeste, a Portuguesa, o Velo Clube e o XV de Piracicaba.
Primeira fase: as 96 equipes são divididas em 16 grupos, com seis clubes cada, seguindo a distribuição geográfica e jogando entre si em turno e returno, totalizando 10 rodadas. Os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam para a fase seguinte.
Segunda fase: é disputada pelas 64 equipes classificadas na primeira fase, em sistema eliminatório (mata-mata), com partidas de ida e volta.
Terceira fase e semifinal: são disputadas em confrontos eliminatórios de ida e volta. A partir daí, formam os semifinalistas. E os dois vencedores dos playoffs com os eliminados nas quartas de final garantem o acesso à Série C de 2027. O campeão ingressará diretamente na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.