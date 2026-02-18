O Esporte Clube Noroeste confirmou a permanência do técnico Guilherme Alves para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, que terá início em 5 de abril e se estenderá até setembro, com a participação de 96 clubes. A assessoria de imprensa garantiu ao JCNET a manutenção do treinador no cargo.

Em oito jogos na primeira fase do Campeonato Paulista Série A1, encerrada no último domingo (15), o Norusca, sob o comando de Guilherme Alves, conquistou uma vitória, sofreu duas derrotas e empatou cinco vezes, alcançando aproveitamento de 33,3%. A equipe marcou 11 gols e sofreu 11.

Formato de disputa da Série D

Do Estado de São Paulo, disputarão a Sériue D em 2026 o Noroeste, a Portuguesa, o Velo Clube e o XV de Piracicaba.