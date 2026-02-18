18 de fevereiro de 2026
ABANDONO

Moradores denunciam terrenos sujos na Vl. Industrial em Bauru

Por Mavi Bertotti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Mateus Ferreira

Na Vila Industrial, moradores da quadra seis da rua Severino Martins da Cunha reclamam do mato alto e lixo que se acumula no lado ímpar da via.

Segundo denúncia anônima, a última limpeza do terreno foi feita há muito tempo e, por conta da grande quantidade de mato e entulho, escorpiões e caramujos se proliferam e causam perigo aos vizinhos do local. Além da sujeira, moradores contam que até animais mortos já foram jogados no terreno.

Outro ponto próximo que recebe lixo irregularmente é a esquina da quadra seis da rua Severino Martins da Cunha com a rua Antônio Pereira.

Para contornar a situação, os próprios moradores ateiam fogo na esquina abandonada, a fim de reduzir o volume descartado, mas causando danos aos vizinhos que possuem problemas respiratórios e demais comorbidades.

O JCNET entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Bauru e aguarda um retorno.

