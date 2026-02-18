Na Vila Industrial, moradores da quadra seis da rua Severino Martins da Cunha reclamam do mato alto e lixo que se acumula no lado ímpar da via.

Segundo denúncia anônima, a última limpeza do terreno foi feita há muito tempo e, por conta da grande quantidade de mato e entulho, escorpiões e caramujos se proliferam e causam perigo aos vizinhos do local. Além da sujeira, moradores contam que até animais mortos já foram jogados no terreno.

Outro ponto próximo que recebe lixo irregularmente é a esquina da quadra seis da rua Severino Martins da Cunha com a rua Antônio Pereira.