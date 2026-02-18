Estruturas que fazem parte da história da cidade desde a canalização do Rio Bauru, na década de 1960, os letreiros da avenida Nuno de Assis foram parcialmente engolidos por buracos que se formaram devido às chuvas nas margens situadas nas quadras 8 e 14 da via. A Secretaria de Infraestrutura (Obras) iniciou os reparos nesta Quarta-feira de Cinzas (18).

De acordo com o coordenador de Obras da pasta, Etelvino Zacarias Martins, o Téo, as equipes de Infraestrutura estavam monitorando o problema, mas precisavam de estiagem para iniciar os reparos. Primeiro foi colocada terra para, depois, realizar a concretagem. As pedras de paralelepípedo não têm como ser repostas, devido à inexistência de estoque.

“Depois de o concreto secar, vamos repor as letras, porque elas fazem parte da história da cidade”, garantiu Téo.