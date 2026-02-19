No próximo dia 27 de fevereiro será lançada a 16ª edição do livro Criminologia, obra consolidada como uma das principais referências no estudo das ciências criminais no Brasil. Publicado pelo Grupo GEN em parceria com a Editora Saraiva, o título chega ao público em formato físico e digital, já disponível em pré-venda.

A obra tem como autores Nestor Sampaio Penteado Filho e Eron Veríssimo Gimenes. A nova edição foi ampliada e revisada até o início de 2026, incorporando avanços legislativos, entendimentos jurisprudenciais e debates contemporâneos, como feminicídio e crime organizado.

Segundo Eron Veríssimo, a consolidação da obra ao longo das edições demonstra sua relevância no meio jurídico. “Ele se consolidou como referência essencial no estudo da criminologia e das ciências criminais. A cada edição, buscamos atualizar a obra para acompanhar as transformações sociais e normativas do país”, afirma.

Professor concursado da Academia de Polícia de São Paulo e autor de dezenas de livros jurídicos, Eron destaca que a criminologia é hoje disciplina indispensável nos cursos de Direito, tanto no Brasil quanto no exterior. “Sua natureza interdisciplinar permite ao operador do Direito dialogar com áreas como psicologia, sociologia, biologia e filosofia jurídica, ampliando a compreensão sobre o fenômeno criminal e suas causas”, explica.