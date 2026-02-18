Depois de o Noroeste garantir a permanência por mais um ano na elite do Paulistão, na última rodada, com a 14.ª colocação, graças ao empate em 3 a 3 diante do Primavera, fora de casa, os meses de fevereiro e março serão de negociações para possíveis renovações de atletas e também de despedidas, já que cinco deles, inclusive o ídolo Carlão, têm contratos a vencer antes ou durante a Série D do Brasileirão. A competição começa em abril e segue até setembro, com a participação de 96 clubes.
Os jogadores que estão com contratos a expirar em breve, no site da Federação Paulista de Futebol (FPF), são o próprio Carlão, 26/3/2026; o goleiro Luiz Daniel, 9/3/2026; o volante bauruense Cristiano, 23/3/2026; os laterais-direito Jhonny, 10/3/2026; e Wesley Santos, 29/6/2026. O agora ex-camisa 1 do Alvirrubro deve ter sua rescisão publicada nesta quarta-feira (18). Ele fez uma postagem de despedida no Instagram e acertou sua ida para o Botafogo da Paraíba. O lateral-esquerdo Sanchez, destaque no campeonato, foi especulado na semana passada como reforço do Ceará, mas tem contrato com o clube de Bauru. O Alvirrubro não informou se vendeu o jogador ou se o liberou gratuitamente.
Alguns atletas devem ter seus contratos prorrogados junto à FPF devido a lesões de joelho. São os casos de Jeferson Romário, Léo Sena e Robertinho. Os contratos do atacante Matheus José, que retornou de lesão no joelho, e do atacante Artur Melo, emprestado pelo Noroeste para disputar a Série A3 pelo rival Marília, não estão publicados no site da FPF.
A permanência do técnico Guilherme Alves ainda é uma incógnita. Até o momento, a diretoria do clube não garantiu a continuidade do treinador, assim como também não se pronunciou sobre uma eventual renovação com o craque do time.
Confira as datas de término de contratos
GOLEIROS
Luiz Daniel (9/3/2026)
Jeferson Romário (31/10/2026)
Henrique (30/11/2026)
ZAGUEIROS
Carlinhos (30/11/2027)
Lucas Cunha (30/11/2027)
Maycon (31/12/2026)
Pedro Carrerette (30/11/2026)
Renan Araújo (31/12/2026)
Ronaldo Alves (30/11/2026)
LATERAIS
Jhonny (10/3/2026)
Leocovick (31/10/2026)
PH (15/4/2027)
Sanchez (30/11/2026)
Wesley Santos (29/6/2026)
Yuri Ferraz (30/10/2026)
MEIO-CAMPISTAS
Cauã Aguiar (30/11/2027)
Cristiano (23/3/2026)
Denner (30/11/2027)
Diego Mathias (31/12/2028)
Igor Cristiano (30/10/2026)
Léo Sena (30/11/2026)
Lucas Belém (31/12/2028)
Peixoto (22/12/2027)
Tauã (30/11/2026)
Thiago Lopes (30/11/2026)
ATACANTES
Carlão (26/3/2026)
Léo Tocantins (20/12/2028)
Marlyson (22/12/2028)
Pedro Felipe (10/12/2027)
Rafael Silva (30/11/2026)
Robertinho (17/11/2026)
Thiaguinho Araújo (8/7/2028)