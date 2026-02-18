O Fórum de Justiça da Comarca de Bauru está organizando uma galeria com fotos de ex-juízes que atuaram na cidade, em homenagem aos magistrados que fizeram parte da história do Judiciário local, que tem 115 anos de existência. Durante o levantamento do acervo para compor a exposição, não foram localizadas imagens dos juízes Leandro Duarte de Almeida, Eugênio Teixeira de Andrade e José Miranda Leite.

A administração do Fórum solicita que familiares, amigos ou pessoas que possuam fotografias desses magistrados entrem em contato pelo telefone (14) 98121-9768 para que o material possa integrar a galeria.

Leandro Duarte de Almeida é filho de Sylvio Tibiriçá de Almeida e Presciliana Duarte de Almeida. Eugênio Teixeira de Andrade é filho de José Teixeira de Andrade Sampaio e Francisca Teixeira da Fonseca Andrade. Já José Miranda Leite é filho de Renato Guimarães Leite e Judith Miranda Leite.