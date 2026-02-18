Entre esta Quarta-feira de Cinzas (18) e sexta-feira (20), há previsão de chuvas para Bauru e região, segundo o Centro de Meteorologia (IPMet) da Unesp. Até sexta, o deslocamento de uma frente fria pelo oceano, próximo ao Litoral do Estado de São Paulo, mantém a condição de instabilidade, com muita nebulosidade e ocorrência de chuvas, além de trovoadas isoladas, principalmente nos períodos da tarde e da noite.

No sábado (21) e domingo (22), a frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, porém sua proximidade mantém a instabilidade, com previsão de chuvas isoladas sobre São Paulo, principalmente a partir da tarde. Na região Sul e na faixa Leste, a nebulosidade estará mais acentuada devido à circulação de ventos que transportam umidade do oceano para o continente.