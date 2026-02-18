A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Educação, informa que, conforme previsto no calendário escolar do ano letivo de 2026, não terá aula nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20) para a realização do Planejamento Anual de Ensino. Também nesta Quarta-Feira de Cinzas (18) não haverá aula, conforme já informado anteriormente. As aulas retornam na próxima segunda (23).

Na quinta e sexta, segundo a prefeitura, toda a equipe pedagógica do sistema municipal de ensino vai trabalhar na organização e planejamento intencional das atividades que serão desenvolvidas ao longo de todo o semestre, além de momentos de estudo e formação continuada, garantindo a contínua melhoria dos serviços educacionais ofertados em nossas escolas.

A Secretaria da Educação reforça que as unidades de educação infantil e de ensino fundamental já comunicam previamente as famílias e orienta pais e responsáveis a ficarem atentos ao calendário escolar.