Na noite de segunda-feira (16) de carnaval, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit foi até o ginásio de São Januário e derrotou o Vasco da Gama por 90 x 70. O confronto foi válido por mais uma rodada do returno do NBB Caixa.
O resultado, somado à derrota do Mogi para o Cruzeiro, fez com que o Dragão subisse para a 9ª colocação no campeonato, agora com uma campanha de 15 vitórias e 12 derrotas. O time carioca, por sua vez, permanece na lanterna, com quatro triunfos em 27 partidas.
DE VIRADA
O início do jogo foi marcado pelo equilíbrio e pelo protagonismo dos pivôs. De um lado, Mathias comandava as ações para os donos da casa, enquanto Andrezão respondia com presença física e eficiência no outro garrafão (parcial de 23 x 20 para os vascaínos). No segundo período, porém, a vantagem foi ampliada. Com dificuldades na linha dos lances livres, Bauru viu o adversário aproveitar melhor as posses ofensivas e ir para o vestiário vencendo por 45 x 38.
A resposta veio logo na volta do intervalo. O Dragão encaixou uma sequência de sete pontos consecutivos e empatou o confronto, muito por conta de Gustavo Santana, que veio do banco e impactou tanto na defesa como no ataque. A partir daí, as equipes se alternaram na liderança do marcador, com diferença mínima para os visitantes ao final do terceiro quarto (60 x 59).
Nos dez minutos finais, a virada se concretizou. A marcação bauruense forçou oito erros do Vasco e transformou as recuperações de bola em pontos de contra-ataque. Além disso, o aproveitamento do perímetro também foi decisivo: foram quatro bolas convertidas em oito tentativas, fechando a última parcial em 30 x 11 e sacramentando o terceiro triunfo consecutivo do Dragão.
DESTAQUES
O armador Dontrell Brite foi o cestinha da partida com 23 pontos, além de quatro rebotes, três assistências e quatro roubos de bola. O ala venezuelano Santiago Materan contribuiu com 11 pontos e seis rebotes.
Destaque também para Gemerson Barbosa, com 10 pontos e cinco rebotes, e Alex Garcia, com nove pontos, sete assistências e quatro rebotes.
Já pelos vascaínos, o maior pontuador foi o ala Gustavo Basílio, com 15 anotados.
SEQUÊNCIA CARIOCA
A equipe bauruense segue no Rio de Janeiro para mais dois jogos fora de casa.
O próximo compromisso será contra o Botafogo, na quinta-feira (19), às 20h. Depois, será a vez de encarar o Flamengo, no sábado (21), às 11h.