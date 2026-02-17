O resultado, somado à derrota do Mogi para o Cruzeiro, fez com que o Dragão subisse para a 9ª colocação no campeonato, agora com uma campanha de 15 vitórias e 12 derrotas. O time carioca, por sua vez, permanece na lanterna, com quatro triunfos em 27 partidas.

Na noite de segunda-feira (16) de carnaval, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit foi até o ginásio de São Januário e derrotou o Vasco da Gama por 90 x 70. O confronto foi válido por mais uma rodada do returno do NBB Caixa.

O início do jogo foi marcado pelo equilíbrio e pelo protagonismo dos pivôs. De um lado, Mathias comandava as ações para os donos da casa, enquanto Andrezão respondia com presença física e eficiência no outro garrafão (parcial de 23 x 20 para os vascaínos). No segundo período, porém, a vantagem foi ampliada. Com dificuldades na linha dos lances livres, Bauru viu o adversário aproveitar melhor as posses ofensivas e ir para o vestiário vencendo por 45 x 38.

A resposta veio logo na volta do intervalo. O Dragão encaixou uma sequência de sete pontos consecutivos e empatou o confronto, muito por conta de Gustavo Santana, que veio do banco e impactou tanto na defesa como no ataque. A partir daí, as equipes se alternaram na liderança do marcador, com diferença mínima para os visitantes ao final do terceiro quarto (60 x 59).

Nos dez minutos finais, a virada se concretizou. A marcação bauruense forçou oito erros do Vasco e transformou as recuperações de bola em pontos de contra-ataque. Além disso, o aproveitamento do perímetro também foi decisivo: foram quatro bolas convertidas em oito tentativas, fechando a última parcial em 30 x 11 e sacramentando o terceiro triunfo consecutivo do Dragão.